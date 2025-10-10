I nuovi Top Gun si formano in Italia | la scuola internazionale per piloti di Aeronautica e Leonardo accoglie i primi allievi Usa
Sono americani, sono allievi piloti e hanno iniziato la formazione per il brevetto che li porterà alla guida degli aerei militari più avanzati. Sembra la trama di un film alla Top Gun e invece è una realtà tutta italiana: i cadetti Usa sono fra le nuove leve della International Flight Training School, la scuola di addestramento della base di Decimomannu, in provincia di Cagliari, nata da una collaborazione strategica tra Aeronautica Militare Italiana e Leonardo. L’International Flight Training School accoglie i primi allievi americani. La Ifts ha avviato i suoi corsi nel 2022 e da allora ha formato 150 studenti (il dato è aggiornato al luglio di quest’anno), due terzi dei quali stranieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
