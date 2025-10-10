I missili russi hanno distrutto più della metà della produzione di gas dell’Ucraina

Roma, 10 ottobre 2025 - La Russia punta a lasciare al gelo l'Ucraina in visita dell'inverno. La strategia di Mosca, per mettere in ginocchio Kiev, è quella bombardare le infrastrutture energetiche senza sosta, portando allo stremo la popolazione civile per le privazioni. E ci sta riuscendo: i raid russi degli ultimi giorni hanno distrutto più della metà della produzione nazionale di gas naturale dell'Ucraina, fa sapere Bloomberg sulla base di fonti ucraine. Il pesante bombardamento russo nelle regioni di Kharkiv e Poltava il 3 ottobre ha distrutto circa il 60% della produzione di gas del Paese, ha comunicato Kiev agli alleati all'inizio di questa settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “I missili russi hanno distrutto più della metà della produzione di gas dell’Ucraina”

