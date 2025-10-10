I metri quadri non sono sufficienti siamo abituati al doppio | Ilnaz e Donato stroncano le proposte degli agenti di Casa a prima vista

Nella puntata del 9 ottobre di Casa a prima vista, protagonisti sono stati Ilnaz e Donato, una coppia sposata da 11 anni alla ricerca di una nuova abitazione tra Ostia e Lavinio (Roma). L’obiettivo era trovare un trilocale di almeno 150 metri quadrati, con piscina, dépendance, giardino di 400 metri quadrati e vista mare, disponendo di un budget di 500 mila euro. Ilnaz, di origini iraniane, è una casalinga con la passione per il restauro di mobili e desiderava uno spazio dedicato a questa attività. Donato, dipendente in un negozio di telefonia, ha seguito con lei tutte le visite, accompagnati dal loro cane Tobia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

