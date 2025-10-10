"Sarà mia cura provare a rendere chiari i meccanismi fondamentali senza fare ricorso a concetti troppo complessi, anzi vorrei riuscire ad avvicinare questa materia ai lettori, evidenziando i punti di contatto, anche in questo caso, con la vita quotidiana”. Un anno dopo Filosofi e tiranni, Giorgio Arfaras – originalissimo economista con una passione speciale per il pensiero politico – propone al pubblico non specializzato una " Breve storia dell’economia " (Salani), brillante e riuscito tentativo di illustrare in poco più di 200 pagine “quante cose della vita spiega l’economia e come entra nella vita quotidiana di tutti noi”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I luoghi comuni sull'economia smontati dalla "Breve storia" di Arfaras