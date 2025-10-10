I Little Pieces of Marmelade pubblicano l’album Mexican Sugar Dance
Esce oggi Mexican Sugar Dance, il nuovo album dei Little Pieces of Marmelade, le date del tour. Un disco che nasce non per strategia, non per mestiere, ma per bisogno. Esce oggi Mexican Sugar Dance, il nuovo album dei Little Pieces of Marmelade per Astralmusic. Anticipato dalla folle visione di Family Therapy, è il primo capitolo, in inglese, di un percorso che verrà completato il 10 dicembre dall’uscita di un secondo disco in italiano, dal titolo 404DEI (Errore degli Dei). Due anime di uno stesso viaggio che arriva al culmine di un periodo molto intenso, durato oltre due anni, tra concerti, scrittura, bozze, visioni sonore, e che prende forma in un primo movimento proprio con Mexican Sugar Dance. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
