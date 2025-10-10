I libri di saggistica da scoprire a ottobre 2025
Dall'ascesa di Sam Altman e di OpenAI alle storie della provincia italiana: ecco di cosa parlano i migliori saggi di ottobre. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: libri - saggistica
I libri di saggistica da scoprire a luglio 2025
I libri di saggistica da scoprire ad agosto 2025
I libri di saggistica da scoprire a settembre 2025
Legal thriller, romanzi e saggi: tutti i libri di Gianrico Carofiglio, autore bestseller https://illibraio.it/news/narrativa/libri-gianrico-carofiglio-1459507… #narrativa #saggistica - X Vai su X
Un’offerta per fare il pieno di storie! Su IBS trovi il meglio della narrativa italiana e internazionale, la grande saggistica e i libri più amati da bambini e ragazzi. Scegli ora le tue prossime letture a prezzo scontato: l’offerta è valida fino al 12 ottobre https://bit.l - facebook.com Vai su Facebook
12 libri in uscita a ottobre 2025 da non perdere - Scopriamo insieme le uscite più attese in libreria del mese di ottobre, da Glenn Cooper a Maurizio de Giovanni. Riporta sololibri.net
12 libri da leggere in uscita a ottobre 2025 - Dodici libri in uscita a ottobre 2025: tra gialli, saggi e grandi ritorni letterari, le novità più attese da scoprire subito. Come scrive libreriamo.it