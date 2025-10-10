I libri di saggistica da scoprire a ottobre 2025

Wired.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'ascesa di Sam Altman e di OpenAI alle storie della provincia italiana: ecco di cosa parlano i migliori saggi di ottobre. 🔗 Leggi su Wired.it

i libri di saggistica da scoprire a ottobre 2025

© Wired.it - I libri di saggistica da scoprire a ottobre 2025

In questa notizia si parla di: libri - saggistica

I libri di saggistica da scoprire a luglio 2025

I libri di saggistica da scoprire ad agosto 2025

I libri di saggistica da scoprire a settembre 2025

libri saggistica scoprire ottobre12 libri in uscita a ottobre 2025 da non perdere - Scopriamo insieme le uscite più attese in libreria del mese di ottobre, da Glenn Cooper a Maurizio de Giovanni. Riporta sololibri.net

12 libri da leggere in uscita a ottobre 2025 - Dodici libri in uscita a ottobre 2025: tra gialli, saggi e grandi ritorni letterari, le novità più attese da scoprire subito. Come scrive libreriamo.it

Cerca Video su questo argomento: Libri Saggistica Scoprire Ottobre