i legami della globalizzazione contemporanea amplificano la portata delle crisi

La pandemia ha rappresentato uno degli shock sistemici più radicali a danno delle supply chain, inedito per portata ed estensione. In un panorama globale dove le catene del valore passano per decine e decine di paesi e giurisdizioni, centinaia o migliaia di imprese, fornitori e subfornitori, l'asimmetria delle politiche di lockdown, nonché dei tempi in cui si sono sviluppati i picchi nelle diverse aree geografiche, ha fatto saltare tutti gli schemi degli scambi commerciali. O, meglio, ha costretto gli operatori a muoversi in una realtà frammentata e a tratti imprevedibile: ritardi corposi, rinegoziazioni dei contratti, sospensione di alcune forniture, contenziosi, modifiche nelle rotte commerciali, normative che hanno bloccato l'export per favorire il mercato domestico e via dicendo.

