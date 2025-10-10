I lavori per la nuova fognatura a Cruillas | Le strade chiuse creano disagi per traffico residenti e attività commerciali

Palermotoday.it | 10 ott 2025

Disagi per il traffico, i residenti e le attività commerciali di Cruillas a causa dei lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria nel quartiere. A raccogliere il malcontento dei cittadini il consigliere Massimo Giaconia (gruppo Misto) insieme a quelli della sesta circoscrizione, Roberto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

