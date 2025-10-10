I lavori della Garisenda mannaia sul commercio | Aiuti come per il tram
Commercio e turismo attorno alle Due Torri in ginocchio. La denuncia arriva da Confesercenti Bologna che, a fronte del probabile rinvio sulla conclusione dei lavori di messa in sicurezza della torre Garisenda, lancia un appello al Comune, chiedendo un piano di sostegno economico per le imprese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - garisenda
La torre Garisenda ‘malata’ torna a muoversi. Il Comune: "Serve più cautela durante i lavori"
Torsione della Garisenda, il Comune: lavori più lenti a costo di perdere i fondi del Pnrr
Torsione Garisenda, il Comune di Bologna: «Lavori più lunghi, disposti a rinunciare ai fondi Pnrr, i soldi li abbiamo» - X Vai su X
In seguito alla una rotazione della torre verso via Zamboni, probabilmente legata agli interventi già realizzati, il Comune ha presentato al ministero della Cultura il nuovo cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza della torre pendente. Nei prossimi giorn - facebook.com Vai su Facebook
I lavori della Garisenda, mannaia sul commercio: "Aiuti come per il tram" - Il probabile prolungamento dei tempi di intervento fino al 2028 preoccupa bar, negozi e ristoranti. Riporta bolognatoday.it
I lavori per raddrizzare la Garisenda andranno avanti almeno fino al 2028 - I lavori per restaurare la torre Garisenda, nel centro di Bologna, andranno avanti fino almeno al 2028. Si legge su ilpost.it