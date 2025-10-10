I lavori della Garisenda mannaia sul commercio | Aiuti come per il tram

Commercio e turismo attorno alle Due Torri in ginocchio. La denuncia arriva da Confesercenti Bologna che, a fronte del probabile rinvio sulla conclusione dei lavori di messa in sicurezza della torre Garisenda, lancia un appello al Comune, chiedendo un piano di sostegno economico per le imprese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La torre Garisenda ‘malata’ torna a muoversi. Il Comune: "Serve più cautela durante i lavori"

Torsione della Garisenda, il Comune: lavori più lenti a costo di perdere i fondi del Pnrr

I lavori della Garisenda, mannaia sul commercio: "Aiuti come per il tram" - Il probabile prolungamento dei tempi di intervento fino al 2028 preoccupa bar, negozi e ristoranti. Riporta bolognatoday.it

I lavori per raddrizzare la Garisenda andranno avanti almeno fino al 2028 - I lavori per restaurare la torre Garisenda, nel centro di Bologna, andranno avanti fino almeno al 2028. Si legge su ilpost.it

