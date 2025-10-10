I laghi soffocano Da Annone parte lo sfalcio

C’è chi sfalcia l’erba nei prati chi le alghe nel laghi. I rappresentanti della Provincia di Lecco e dell’ Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la gestione coordinata del servizio di sfalcio delle macrofite nei laghi di competenza. Le macrofite sono le piante acquatiche, i “giardinieri dei laghi“ sono già al lavoro. Attualmente sono all’opera sul lago di Annone Brianza, tra Galbiate e Oggiono. Si stanno occupando di castagne, vista la stagione, ma d’acqua. Nel lago di Annone è stata infatti rilevata la presenza di banchi di trapa natans, castagne d’acqua appunto, la cui lunghezza può raggiungere i due metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

