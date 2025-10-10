I ladri tornano a Torre Makauda | rubati cavi di rame della struttura alberghiera

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono tornati. E nel giro di pochissimo tempo. Esattamente per come era accaduto a fine settembre, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi all'interno del complesso alberghiero Torre Makauda, che sorge lungo la statale 115 in territorio di Sciacca, e a rubare cavi di rame. Ennesimo colpo grosso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ladri - tornano

Tornano i ladri sulle colline del Prosecco: colpi a Refrontolo, Tarzo e Susegana

Tornano a casa e trovano la casa svaligiata dai ladri

Skimmer sui bancomat: tornano i ladri di codici a Roma (video)

Cerca Video su questo argomento: Ladri Tornano Torre Makauda