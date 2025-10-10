I ladri tornano a Torre Makauda | rubati cavi di rame della struttura alberghiera
Ci sono tornati. E nel giro di pochissimo tempo. Esattamente per come era accaduto a fine settembre, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi all'interno del complesso alberghiero Torre Makauda, che sorge lungo la statale 115 in territorio di Sciacca, e a rubare cavi di rame. Ennesimo colpo grosso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
