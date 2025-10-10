I ladri si calano dal tetto in un' azienda di Povoletto | trafugati metalli per 100mila euro

Udinetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ammonta a circa 100mila euro in materiale metallico il valore della refurtiva trafugata ieri notte dalla Nordutensili di Povoletto. I ladri si sono introdotti previa effrazione del laminato presente sul tetto e si sono calati dall'alto all'interno del capannone in via Pramollo 2: il furto è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

ladri - calano

