I giudici bocciano i conti dell’Ue che però rifila a noi la doccia gelata
La Corte denuncia errori nei bilanci, specie su Pnrr, soldi a Kiev e Green deal. Che potrebbe far schizzare i costi dell’acqua calda. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: giudici - bocciano
"Fatemi cucinare in cella dopo le 20". Ma i giudici bocciano il killer Madonia
Cittadinanza, giudici bocciano Trumpo
Cittadinanza, giudici bocciano Trump
Succo, stasera i giudici ai bootcamp di #XFactor anche con 4 si, ribaltano le situazioni e bocciano senza pietà. - X Vai su X
I giudici europei bocciano le argomentazioni della difesa su legalità e condizioni di salute. L'avvocato: "Decisione scontata, ora si attende la scadenza dei quattro anni". - facebook.com Vai su Facebook
Usa, i giudici bocciano Trump su dazi e espulsioni migranti - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it