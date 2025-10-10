I giovani più ispirati e meno autocoscienti
Mi scopro giustificazionista perfino io, che sono per il divieto di sciopero nei servizi pubblici e per il carcere a chi blocca autostrade e ferrovie. Lo devo essere non perché ci sia portato ma per onestà intellettuale. Tempo addietro ho affermato che i giovani artisti sono maggiormente ispirati. Ne sono sempre convinto: i giovani sono più ispirati perché sono più ispirabili. Sono più ispirabili perché sono più permeabili a quello che Hegel chiamò Zeitgeist, Spirito del Tempo. I non giovani sono ricoperti di incrostazioni che li rendono meno aperti agli stimoli che giungono dall’esterno, hanno addosso troppo passato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
MilanoPaviaTV - Canale78 Bufera al Pirellone dopo le storie Instagram della sottosegretaria lombarda allo Sport e Giovani, Federica Picchi, esponente di Fratelli d’Italia, che nel weekend ha rilanciato post ispirati alle teorie di Robert Kennedy Junior, in cui si s - facebook.com Vai su Facebook
