I giovani più ispirati e meno autocoscienti

Mi scopro giustificazionista perfino io, che sono per il divieto di sciopero nei servizi pubblici e per il carcere a chi blocca autostrade e ferrovie. Lo devo essere non perché ci sia portato ma per onestà intellettuale. Tempo addietro ho affermato che i giovani artisti sono maggiormente ispirati. Ne sono sempre convinto: i giovani sono più ispirati perché sono più ispirabili. Sono più ispirabili perché sono più permeabili a quello che Hegel chiamò Zeitgeist, Spirito del Tempo. I non giovani sono ricoperti di incrostazioni che li rendono meno aperti agli stimoli che giungono dall'esterno, hanno addosso troppo passato.

