La rappresentanza sindacale dei giornalisti di Repubblica contesta la scelta dell'editore Gedi e della direzione di pubblicare nuovamente la pagina pubblicitaria dell' associazione Setteottobre, in cui tra il resto si accusano i mezzi di informazione di essere permeati dalla " ideologia della violenza e dell'odio". "Avevamo già protestato con l'azienda e con la direzione per la scelta di pubblicare tale annuncio contenente illazioni offensive verso tutte e tutti noi e verso il nostro lavoro, improntato su equilibrio e professionalità lungo due anni di guerra che hanno spaccato l'opinione pubblica e i governi", scrive il comitato in un comunicato pubblicato venerdì sul quotidiano.

© Ilfattoquotidiano.it - I giornalisti di Repubblica contro la pagina dell’associazione Setteottobre: “Offensiva, non siamo buca delle lettere a pagamento”