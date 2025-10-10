I Giants battono in modo convincente gli Eagles per la prima volta in due stagioni
2025-10-10 05:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: I New York Giants hanno dominato i Philadelphia Eagles 34-17 per la prima vittoria della squadra su Philly dal 7 gennaio 2024. Questa sconfitta segna la prima serie di sconfitte consecutive degli Eagles dalla stagione 2023-24. Gli errori mentali furono la rovina di Philly. Hanno girato la palla due volte, hanno rinunciato a tre licenziamenti e hanno avuto solo una conversione del terzo down nel gioco. Allo stesso tempo, gli Eagles non sono riusciti a fermare la coppia esordiente composta dal quarterback Jaxson Dart e dal running back Cam Skattebo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
