I Giants battono in modo convincente gli Eagles per la prima volta in due stagioni

I New York Giants hanno dominato i Philadelphia Eagles 34-17 per la prima vittoria della squadra su Philly dal 7 gennaio 2024. Questa sconfitta segna la prima serie di sconfitte consecutive degli Eagles dalla stagione 2023-24. Gli errori mentali furono la rovina di Philly. Hanno girato la palla due volte, hanno rinunciato a tre licenziamenti e hanno avuto solo una conversione del terzo down nel gioco. Allo stesso tempo, gli Eagles non sono riusciti a fermare la coppia esordiente composta dal quarterback Jaxson Dart e dal running back Cam Skattebo.