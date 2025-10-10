I Gem Boy in concerto all' Oktober Fest dei Piani di Bobbio

A Barzio, all'Oktober Fest, arriva uno dei gruppi intergenerazionali che hanno segnato la musica demenziale italiana negli ultimi trent'anni: i Gem Boy. La band bolognese è nota per le sue cover parodistiche di brani di successo, con testi riscritti e caratterizzati da ironia, allusioni e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it