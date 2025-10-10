I Gem Boy in concerto all' Oktober Fest dei Piani di Bobbio
A Barzio, all'Oktober Fest, arriva uno dei gruppi intergenerazionali che hanno segnato la musica demenziale italiana negli ultimi trent'anni: i Gem Boy. La band bolognese è nota per le sue cover parodistiche di brani di successo, con testi riscritti e caratterizzati da ironia, allusioni e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: concerto - oktober
Sabato Lecco. Ed è tutto un programma. Sabato 11 ottobre saremo in concerto all’Oktoberfest di Barzio! Parcheggio e ingresso gratuiti Piani di Bobbio Piazzale della Funivia, Località La Piazza 1 - Barzio (LC) Inizio concerto ore 21 ma già dalle 18 ci s - facebook.com Vai su Facebook
CARLETTO GEM BOY/ “Non chiedo scusa a Luxuria per battuta su Lady Oscar” - Carletto dei Gem Boy dopo la battuta sulla "spada" di Lady Oscar al concerto di Cristina D'Avena spiega le sue ragioni e dice no alle scuse a Luxuria. Segnala ilsussidiario.net
Comunicato Stampa: Gem Boy in concerto al Tempo Rock di Gualtieri (Re) - La redazione di Rockol non è responsabile del contenuto di questa notizia, che è tratto da un comunicato stampa. Riporta rockol.it