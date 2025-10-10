Il riconoscimento dello Stato di Palestina, reclamato dalle opinioni pubbliche per punire Israele e rifiutato dai governi di Roma e Berlino per il motivo opposto, è certamente un gesto di solidarietà apprezzato dai palestinesi; ma non è un passo verso la statualità della Cisgiordania (con o senza Gaza). È un atto puramente simbolico, con il quale si intende non già stabilire rapporti diplomatici (che già ci sono – molti sembrano ignorarlo – con l’Anp, cioè con un embrione di Stato palestinese), bensì ribadire che la prospettiva dei due Stati non va abbandonata, nonostante tutto. Il presidente Macron, insieme al principe saudita, ha voluto mostrare che c’è una effettiva volontà di contribuire alla realizzazione di quella prospettiva, malgrado gli enormi ostacoli, abbozzando le grandi linee di un regime internazionale per Gaza con una forza multinazionale (come in Kosovo). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I due Stati sono solo un’illusione? (di Francesco Bascone)