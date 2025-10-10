I due anni migliori della mia vita con Damiano David | la dolce dedica di Dove Cameron per l’anniversario Lui risponde | La parte migliore dell’essere vivi
Dove Cameron ha deciso di condividere con i suoi follower sui social il suo amore per Damiano David, impegnato nella tranche italiana del suo tour mondiale. Dopo il concerto al Forum di Milano il 7 ottobre scorso, il cantautore è atteso nella “sua” Roma al Palazzo dello Sport l’11 e il 12 ottobre per una doppia data sold out. Ma proprio ieri, 9 ottobre, è stata una ricorrenza importante. È la data dell’inizio della storia d’amore tra i due: “I 2 migliori anni della mia vita. – ha scritto la Cameron – Mi viene da piangere almeno una volta a settimana perché la vita è diventata così bella con te dentro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
