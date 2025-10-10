A X Factor 2025, la corsa verso i Live sta per finire. Nella seconda puntata dei Bootcamp i giudici dello show Sky Original prodotto da Freemantle sono implacabili e dispettosi: tengono sulle spine i concorrenti, fingono facce scure quando li stanno per promuovere o al contrario sembrano dare speranza prima di bocciarli. Paola Iezzi si entusiasma per ogni brano proposto (“che bel pezzo!” è una delle frasi più ripetute nel corso della puntata), ma sa essere anche tagliente e fa molte domande ai concorrenti. Jake La Furia scandisce il ritmo della trasmissione (e la colora con un po’ di turpiloquio). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I concorrenti della seconda puntata di Bootcamp di X Factor 2025 fanno piangere, ridere, litigare i 4 giudici. E Giorgia non è sempre d'accordo