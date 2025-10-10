Accuse gravissime e un quadro investigativo che descrive una notte di violenze inaudite. Sequestro di persona, tortura e violenza sessuale aggravata dalla crudeltà: per questi reati i carabinieri di Brescia hanno arrestato Matteo Venturelli, 42 anni, e Massimiliano Scarano, 31, entrambi residenti a Gavardo, un paese nell’hinterland della provincia bresciana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I clienti la invitano a casa, escort torturata e stuprata