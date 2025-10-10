I cani ossessionati dalle palline potrebbero avere problemi di dipendenza proprio come noi umani

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni cani mostrano un’attrazione eccessiva per palline e giocattoli, qualcosa di molto simile a una dipendenza. Un nuovo studio approfondisce come si sviluppa questa ossessione e quali sono le razze maggiormente predisposte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

