I cani ossessionati dalle palline potrebbero avere problemi di dipendenza proprio come noi umani
Alcuni cani mostrano un’attrazione eccessiva per palline e giocattoli, qualcosa di molto simile a una dipendenza. Un nuovo studio approfondisce come si sviluppa questa ossessione e quali sono le razze maggiormente predisposte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
