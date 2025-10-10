I cani guida lecchesi scendono in piazza per la loro giornata nazionale
Sono gli occhi di chi non può vedere. Lunedì 13 ottobre si celebra la ventesima giornata nazionale del cane guida, con un evento regionale che coinvolge tutte le sezioni lombarde dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti, compresa quella di Lecco. L'appuntamento è fissato per le 10.30 in piazza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: cani - guida
"Torneo della Gioventù per il Sociale": raccolti 600 euro e donati al progetto per i cani guida
Chi sono i cani guida per non vedenti: cosa dice la legge
Il 3 ottobre 2025 a Serdiana (CA) una straordinaria giornata di educazione civica ha coinvolto circa 100 alunni delle scuole elementari, che hanno avuto l’occasione unica di scoprire il mondo dei cani guida per non vedenti ?. Una lezione speciale che - facebook.com Vai su Facebook