I Camper della Prevenzione sbarcano a Capri e Anacapri

I Camper della Prevenzione arrivano a Capri e Anacapri grazie all’impegno dell’associazione “Noi con Voi – Oncologia Frattamaggiore APS”.  Sabato 11 e domenica 12 ottobre l’isola di Capri ospiterà i Camper della Prevenzione, un’importante iniziativa dedicata alla salute femminile, promossa da Komen Italia e realizzata grazie all’impegno dell’associazione “Noi con Voi – Oncologia Frattamaggiore APS”, . 🔗 Leggi su 2anews.it

