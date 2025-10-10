I Camper della Prevenzione sbarcano a Capri e Anacapri
I Camper della Prevenzione arrivano a Capri e Anacapri grazie all’impegno dell’associazione “Noi con Voi – Oncologia Frattamaggiore APS”. Sabato 11 e domenica 12 ottobre l’isola di Capri ospiterà i Camper della Prevenzione, un’importante iniziativa dedicata alla salute femminile, promossa da Komen Italia e realizzata grazie all’impegno dell’associazione “Noi con Voi – Oncologia Frattamaggiore APS”, . 🔗 Leggi su 2anews.it
