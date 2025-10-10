i benemeriti di vedano premiato il gusto della vita

Il fondatore di un’associazione che ha come obiettivo permettere ai malati di Sla di continuare a godere del piacere del cibo e della condivisione della tavola. E poi il sodalizio più antico del paese, con più di 100 anni sulle spalle, e i volontari che collaborano col Comune "contribuendo a rafforzare i valori di solidarietà e comunità". Ma anche gli sportivi locali che più si sono distinti nelle loro specialità. Il Comune premia i suoi benemeriti, assegnando un riconoscimento a chi ha dato lustro al paese o si è speso con abnegazione per gli altri. Cerimonia ufficiale nella Sala della Cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

