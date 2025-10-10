I bambini cardiopatici | Raccolta fondi e giochi accendiamo il cuore per i piccoli pazienti

Macerata, 10 ottobre 2025 –  Emma, quando ha scoperto la cardiopatia congenita di suo figlio? "Al quinto mese di gravidanza, durante l’ecografia morfologica. Arrivata alla visita piena di gioia e aspettative, sono uscita a pezzi. La ginecologa Elisabetta Garbati si è accorta dell’anomalia e i successivi esami al centro specialistico di Loreto hanno dato la diagnosi di cardiopatia congenita". Dove ha partorito? "All’ospedale Salesi di Ancona e mio figlio, appena venuto alla luce, è stato portato a Torrette, dove è rimasto per tre mesi. Cinque interventi durante il ricovero, di cui quello finale, a due mesi di vita, a cuore aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

