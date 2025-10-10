I 48 del mondo di sotto | chi sono gli ostaggi ancora a Gaza nelle mani di Hamas

Solo 20 sarebbero in vita, degli altri restano le spoglie da recuperare. Alcuni sono stati visti nei video dei terroristi, le loro foto ovunque in Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

i 48 del mondo di sotto chi sono gli ostaggi ancora a gaza nelle mani di hamas

© Xml2.corriere.it - I 48 del mondo di sotto: chi sono gli ostaggi ancora a Gaza, nelle mani di Hamas

