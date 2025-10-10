I 155 anni della polizia locale di Roma Capitale De Sclavis | Tassello insostituibile per la sicurezza urbana

"Questa festa diventerà una tradizione: il 10 ottobre sarà la nostra festa". Così Mario De Sclavis, comandante della polizia locale di Roma Capitale, intervenuto alla cerimonia per i 155 anni del corpo in piazza del Campidoglio.Le parole del comandante De Sclavis“Nel corso di tutti gli eventi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

