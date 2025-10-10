Honor Magic8 Pro si svela in quattro eleganti colori

Nuove indiscrezioni sui colori di Honor Magic8 Pro a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del modello. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Honor Magic8 Pro si svela in quattro eleganti colori

In questa notizia si parla di: honor - magic8

HONOR Magic8 Pro dovrebbe avere specifiche da primo della classe

Ecco le prime foto scattate con la fotocamera da 200 MP di HONOR Magic8 Pro

HONOR Magic8 sembra inarrestabile nei benchmark, batte facile Xiaomi 17 Pro

Honor Magic 8 Pro e MagicOS 10: c'è la data ufficiale #HonorMagic8Pro https://gizchina.it/2025/10/honor-magic-8-pro-magicos-10-data-presentazione-uscita/… - X Vai su X

Honor Magic 8 Pro con fotocamera NoxGod: di cosa si tratta? #HonorMagic8Pro https://gizchina.it/2025/09/honor-magic-8-pro-con-fotocamera-noxgod/ - facebook.com Vai su Facebook

Honor Magic 8 Pro e MagicOS 10: c’è la data ufficiale - Honor Magic 8, Magic 8 Pro e MagicOS 10: ufficiale la data di presentazione, insieme ad altre novità per l'ecosistema del brand. Come scrive gizchina.it

Honor Magic 8 e 8 Pro: tutto quello che sappiamo finora sui nuovi top di gamma - Tutti i leak su Honor Magic 8 e 8 Pro: quello che sappiamo finora sui nuovi top di gamma tra specifiche tecniche, prezzo e uscita. Scrive gizchina.it