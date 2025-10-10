Hojlund si unisce ad Antony Rashford Greenwood… e McTominay un altro fantasma che riappare lontano dallo United

2025-10-02 11:57:00 Calcio italiano: UN maledizione l’infinito sembra sorvolare Vecchio Trafford. “Dio benedica il Manchester United. “Nessun club al mondo è stato migliore di loro nel rovinare i talenti negli ultimi 10 o 12 anni” dice il giornalista italiano Paolo Condominio. La ragione non manca. Calciatori che, per un motivo o per l’altro, sembravano “senza speranza” si sono ripresi dal Manchester. L’elenco è infinito: De Gea, McTominay, Antony, Greenwood, Carreras, Rashford. Fino a Onana ha dato un presenze alla sua seconda partita con il Trabzonspor!!! Adesso lo è Rasmus Hojlund (Copenaghen, 2003 ) che lotta per entrare in tale lista. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: hojlund - unisce

Qualificazioni Mondiali LIVE | Bielorussia 0-3 Danimarca Ancora Rasmus Hojlund! Al 45° minuto, l’attaccante del Napoli firma la sua doppietta personale, sfruttando al meglio l’assist del giovane talento Patrick Dorgu. La Danimarca chiude il primo tempo - facebook.com Vai su Facebook

Hojlund è l’ultimo reduce della “maledizione” del Manchester United che sta diventando una sentenza - È capitato con Hojlund, McTominay, Antony e tanti altri, una tendenza che fa preoccupare i tifosi. Si legge su fanpage.it

Hojlund apre al Napoli, ma c'è il nodo ingaggio. Dovbyk è l’alternativa - Hojlund ha già aperto al Napoli, che conosce la sua richiesta principale: voleva restare allo United ma se proprio deve partire, come il club gli ha fatto intendere escludendolo dalla prima di Premier ... Lo riporta corrieredellosport.it