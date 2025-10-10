Hojlund non si ferma più 5 gol in 8 giorni | dopo il Napoli fa volare anche la Danimarca

Hojlund si è confermato in ottima forma anche nel match della Danimarca nelle qualificazioni mondiali, stravinto 6-0 sulla Bielorussia: doppietta e premio di miglior giocatore della partita. È il 5° gol in 8 giorni, dopo quelli rifilati con il Napoli allo Sporting e al Genoa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, Hojlund non si ferma più: doppietta contro la Bielorussia

hojlund ferma pi249 5Hojlund non si ferma più, 5 gol in 8 giorni: dopo il Napoli, fa volare anche la Danimarca - Hojlund si è confermato in ottima forma anche nel match della Danimarca nelle qualificazioni mondiali, stravinto 6- Da fanpage.it

hojlund ferma pi249 5Hojlund, gol e assist in Bielorussia-Danimarca: l'attaccante del Napoli realizza una doppietta (che fa ben sperare Conte) - «Il gol è come il ketchup: o lo scuoti e non esce nulla, o poi ne esce tutto in una volta». Segnala msn.com

