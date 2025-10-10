Hockey pista | Monza e Bassano si dividono la posta nel primo match della Serie A1 2025-2026
Comincia con un pareggio la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. In un non usuale venerdì infatti Monza e Bassano hanno chiuso l’anticipo del nuovo Campionato con il risultato di 4-4, sintesi di una partita divertentissima e combattuta. Ad aprire le marcature è stata la compagine veneta che, al 15:50, mette il muso davanti con Giuliani Marchetti, preludio della rete di Bielsa Bohemi che ripristina subito gli equilibri al 14:39. Bassano però non ci sta e, all’11:03, prova nuovamente la fuga sfruttando il secondo timbro di Marchetti prima di incontrare nuovamente la furia di Bielsa Bohemi, ancora a segno in apertura del secondo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
