Hockey ghiaccio | Val Pusteria batte Bolzano nel derby di ICE League

Oasport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Lupi superano le Volpi. Nel derby italiano dell’ICE Hockey League, di venerdì 10 ottobre, il Val Pusteria supera in casa il Bolzano con il punteggio di 5-3. La gara è spettacolare sin dal primo periodo, dove a comandare sono gli ospiti: a cavallo del quarto d’ora uno-due griffato da Mantenuto e McClure per lo 0-2 con cui si va al riposo. Nel secondo segmento di gara però, le cortesie si scambiano: Saracino accorcia per i “locali” sul 2-1, Bardreau impatta, a meno di tre giri d’orologio dall’ultima pausa sul 2-2. Ultimi venti minuti incandescenti. Misley trova il modo di far tornare avanti i bolzanini, ma Ticar si accende a dieci minuti dalla fine infilando prima il 3-3 e poi il 4-3 al 53 ‘. 🔗 Leggi su Oasport.it

