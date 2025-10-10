Asiago cala il poker. Al Pala Hodegart, i veneti battono sonoramente l’EC Bregenzerwald nel venerdì sera della prima fase dell’Alps Hockey League 2025-2026. La formazione italiana parte fortissimo: dopo un minuto, rete di Rigoni per l’1-0. Risultato con cui si va al riposo e con cui si veleggia per più dieci minuti nel secondo parziale. Poi altra fiammata: al 33? pareggio ospite di Lipsbergs, ma bastano cinque minuti ai vicentini per tornare in vantaggio con Magnabosco Aguirre. Si va sul 2-1 all’ultima “ripresa”. Non c’è gara. Asiago è pimpante: Porco fa 3-1 al 45? e nell’ultimo minuto di gara, con gli austriaci in “regime” di Empty Net, per mettere un giocatore di movimento in più sul ghiaccio, ecco arrivare la stoccata di Chiodo a chiudere i conti sul 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Asiago schianta il Bregenzerwald in Alps League