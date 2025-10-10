Ho trovato una lametta nel mio hot dog il personale non si è nemmeno scusato | cliente furibondo su TikTok

Un episodio insolito ha coinvolto una famiglia dell’Arizona in visita al celebre chiosco Nathan’s Hot Dogs di Coney Island, a New York. Durante il pasto, hanno dichiarato di aver trovato una lametta all’interno di un hot dog, episodio ora oggetto di un’indagine da parte del Dipartimento della Salute di New York. Secondo quanto raccontato da Abbey, la donna che ha diffuso il video dell’accaduto su TikTok, “abbiamo trovato una lametta dentro l’hot dog, e loro hanno detto che non proveniva da loro”. La famiglia era in viaggio a New York e aveva deciso di fermarsi al punto vendita principale di Nathan’s, noto per ospitare ogni anno la competizione di mangiatori di hot dog. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho trovato una lametta nel mio hot dog, il personale non si è nemmeno scusato”: cliente furibondo su TikTok

