Ho preso una decisione Andrea Sempio arriva l’annuncio in diretta a Quarto Grado L’ha esclamato davanti a tutti
Le recenti dichiarazioni rilasciate da Andrea Sempio durante la trasmissione televisiva Quarto Grado hanno riacceso i riflettori su un aspetto cruciale del suo rapporto con il suo legale, l’avvocato Massimo Lovati. La sua affermazione, “Rifletto qualche giorno sull’incarico a Lovati, ma al momento è ancora il mio avvocato”, pur mantenendo formalmente l’incarico, rivela una fase di profonda valutazione e, potenzialmente, di incertezza o dissidio interno riguardo alla linea difensiva o alla strategia comunicativa adottata finora. Il contesto dell’incontro. L’intervista ha fornito un resoconto diretto dell’incontro avvenuto tra Sempio e Lovati in seguito alle ultime uscite pubbliche di quest’ultimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: preso - decisione
Lookman Inter, Romano spiega: «Il Napoli si era mosso tempo fa ma non ha fatto offerte concrete! Il giocatore ha preso la sua decisione, non è giusto dire…»
Verità sullo stop di bianca guaccero: perché rai ha preso questa decisione
Thiaw Juventus: si mette in mezzo Allegri! Il tecnico del Milan ha preso questa decisione sul difensore. Chiarite le voci che lo accostavano ai bianconeri
L'Inter non ha preso nessuna decisione sul futuro di #Martinez, se dimostrerà il suo valore avrà la possibilità di giocarsela con un altro portiere che arriverà l'anno prossimo: situazione in evoluzione, si seguono anche altri portieri, non solo #Caprile Romano - X Vai su X
Il primo cittadino ha preso questa clamorosa decisione - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Massimo Lovati sicuro sulla decisione di Andrea Sempio sull'incarico dopo il caos: cosa ha previsto - Massimo Lovati in dubbio come legale di Andrea Sempio per il caso Garlasco dopo l’intervista a Corona. Da virgilio.it
L'ex procuratore si difende: "Mai preso soldi, archivierei ancora la posizione di Sempio" - "Dalle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente" dice Mario Venditti, intervistato al telefono nel giorno in cui risulta indagato per corruzione in atti giudiziari ... rainews.it scrive