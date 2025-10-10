Hitter Major Trauma | a Fiumicino una giornata dedicata alle maxi emergenze
Fiumicino, 10 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre, dalle ore 7:00 alle 18:00, si terrà a Fiumicino l’evento “Hitter Major Trauma”, una giornata formativa di livello internazionale dedicata alla gestione del trauma maggiore e delle maxi emergenze. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Fiumicino, si svolgerà in diverse aree del territorio: Piazzale Molinari, Istituto Paolo Baffi, Via Bezzi e la spiaggia adiacente a Piazzale Molinari. Il corso è rivolto a medici, infermieri e operatori tecnici e prevede simulazioni realistiche che toccheranno tutti gli aspetti della gestione delle emergenze, sia intraospedaliera che extraospedaliera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
