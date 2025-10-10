di Dante Nicola Faraoni L’opinione pubblica ha di fronte due verità, quella di Giorgia Meloni e dei vari Bruno Vespa che riportano come evento storico l’iniziativa di pace di Netanyahu, e l’azione della Global Flotilla che rappresenta la società civile, l’associazionismo mondiale, i progressisti che hanno cercato di portare aiuto in una zona del mondo dove i valori umani non esistono più. La verità per essere tale dev’essere sempre supportata da una logica. Vale ricordare la conferenza stampa congiunta tra i leader di Usa e Israele che annunciava il piano di pace fatta con una certa celerità, dovuta alla forte pressione dell’opinione pubblica che aveva accolto in maggioranza il sacrificio, la sincerità dei componenti del gruppo umanitario che portava aiuti a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hey tu, italiano, ci andresti in una Gaza fatta di grattacieli made in Usa?