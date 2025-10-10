Hero Pro | Info & Atleti annunciati per L’Alba degli Eroi
Le Info e gli Atleti annunciati per “L’Alba degli Eroi”, Primo Show della Hero Pro Wrestling, in programma Sabato 11 Ottobre a Angri (SA): Hero Pro Wrestling “L’Alba degli Eroi” Sabato 11 Ottobre – Angri (SA) Pala Da Vinci- Via Leonardo Da Vinci 4 Inizio Or 18.30 -Biglietti Online QUI Atleti annunciati: Karim Brigante. Sebastian De Witt. Camilla. Luke Astaroth. L’Orda (Luca Bjorn & RUST). Luca Auditore. Bittersweet Josh. Flowey Queen. Flamingo. Eden. Rede. Gianluca Vitale. Marcus Valentine. Charlie Kid. Referee della serata Filippo Malvezzi, Enrico Petrelli e Andrea Corbo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
