Heineken brinda, è il caso di dirlo, al quarto posto ottenuto nella classifica delle “100 migliori aziende dove lavorare in Italia-Best Employers 2026”. Un salto in avanti di 39 posizioni rispetto all’anno precedente. Come è stato possibile balzare così negli indici di gradimento dei dipendenti? La risposta arriva direttamente dall’head quarter italiano di Heineken, a Sesto San Giovanni, dove vale il principio di “creare il piacere di stare insieme per ispirare un mondo migliore”. Ma, al di là dei buoni principi, vediamo quali sono state le scelte strategiche del colosso della birra. La cura di sè. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Heineken nella top 5 delle aziende dove si lavora meglio: ecco cosa rende felici i dipendenti