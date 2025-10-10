Harry Potter | le foto dal set della serie HBO svelano una Hogwarts diversa da quella che conosciamo
Le foto dal set inglese della serie reboot HBO hanno svelato alcune parti del Castello di Hogwarts ben note ai fan, ma con un aspetto decisamente diverso, mentre il cast si amplia con nuovi arrivi. La Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, o almeno alcune delle sue parti, sono state svelate grazie a nuove foto che ritraggono i set in costruzione nell'Hertfordshire, in Inghilterra, rivelando nuovi importanti dettagli e mostrando alcune sostanziali differenze rispetto ai film. Oltre a varie parti del parco del castello, riconosciamo la serra di Erbologia di Pomona Sprite, un giardino che conduce al campo da Quidditch e un edificio che assomiglia moltissimo alla capanna di Hagrid che, a prima vista, sembrerebbe molto diversa dall'edificio tondeggiante in pietra presente nei film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
