Harry Potter | Andrew Garfield risponde in modo criptico alle ipotesi sulla sua presenza nel cast della serie
L'attore, durante la promozione del film After the Hunt, ha parlato della saga creata da J.K. Rowling senza però smentire le teorie legate al suo possibile coinvolgimento. Da tempo i fan di Harry Potter hanno ipotizzato un coinvolgimento di Andrew Garfield nella nuova serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling. L'attore, in un video realizzato per il magazine GQ, ha ora commentato le insistenti voci apparse online dando una risposta molto criptica ai tanti messaggi apparsi sui social che sperano nella sua presenza nel cast. La risposta di Andrew alle ipotesi Rispondendo a un commento in cui era scritto semplicemente "Remus Lupin???", Andrew Garfield ha dichiarato: "Sapete cos? Ho appena iniziato a vedere i film di Harry Potter per la prima volta". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
