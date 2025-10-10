Harry e Meghan Markle il ritorno in pubblico mano nella mano per una notizia che li fa felici

Dopo aver calcato le passerelle di Parigi per sostenere l’amico Pierpaolo Piccioli, impegnato con la nuova collezione di Balenciaga, Meghan Markle è tornata sotto i riflettori, ma questa volta oltreoceano. La duchessa di Sussex, accompagnata dal principe Harry, ha partecipato al Project Healthy Mind Gala di New York, un evento prestigioso organizzato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Per i duchi, è stato un ritorno in grande stile nella scena pubblica americana, con una motivazione profonda: ricevere il premio come “umanitari dell’anno” per il loro impegno a favore della sicurezza nel mondo digitale attraverso la Fondazione Archewell. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: harry - meghan

Harry e Meghan nei guai: una brutta notizia scuote la coppia

Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?

Netflix non rinnova il contratto multimilionario con Harry & Meghan

La loro villa da sogno a Montecito è diventata il simbolo di una vita extralusso, ma i conti iniziano a farsi pesanti anche per i Sussex. Harry e Meghan hanno deciso di ridurre lo staff, con il licenziamento di 25 collaboratori. Una scelta legata ai costi sempre più - facebook.com Vai su Facebook

Harry e Meghan avevano accolto Jane Goodall a Frogmore Cottage nel 2019, poche settimane dopo la nascita del piccolo Archie - X Vai su X

Perché Meghan Markle ha deciso di partecipare a sorpresa alla Parigi Fashion Week? Il significato del ritorno in Europa della duchessa - Meghan Markle è tornata in Europa dopo oltre due anni, sorprendendo tutti con la sua apparizione alla sfilata di Balenciaga per il debutto di Pierpaolo Piccioli. Da vanityfair.it

Meghan Markle e il principe Harry pianificano la riconciliazione con la famiglia reale: il “Progetto Disgelo” - Meghan Markle e il principe Harry pianificano la riconciliazione con la famiglia reale con apparizioni strategiche e gesti simbolici. Riporta msn.com