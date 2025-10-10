Harry e Meghan Markle il ritorno in pubblico mano nella mano per una notizia che li fa felici

Dopo aver calcato le passerelle di Parigi per sostenere l’amico Pierpaolo Piccioli, impegnato con la nuova collezione di Balenciaga, Meghan Markle è tornata sotto i riflettori, ma questa volta oltreoceano. La duchessa di Sussex, accompagnata dal principe Harry, ha partecipato al Project Healthy Mind Gala di New York, un evento prestigioso organizzato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Per i duchi, è stato un ritorno in grande stile nella scena pubblica americana, con una motivazione profonda: ricevere il premio come “umanitari dell’anno” per il loro impegno a favore della sicurezza nel mondo digitale attraverso la Fondazione Archewell. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Harry e Meghan nei guai: una brutta notizia scuote la coppia

Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?

Netflix non rinnova il contratto multimilionario con Harry & Meghan

