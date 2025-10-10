Sentirsi al sicuro tra le mura domestiche non è solo una questione pratica, ma anche psicologica. L’harpaxofobia, il timore di subire un furto o di vedere violato il proprio spazio privato, resta tra le paure più diffuse e influisce sul benessere quotidiano delle persone. Nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, Sector Alarm – multinazionale attiva in Italia dal 2021 – ha voluto accendere i riflettori sul legame sempre più stretto tra sicurezza e salute mentale. Secondo i dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, il comparto della sicurezza è in forte crescita: +28% rispetto al 2024, con i sistemi di allarme e videosorveglianza che oggi rappresentano il 28% del mercato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Harpaxofobia e sicurezza domestica: sei mosse per vivere la casa con serenità