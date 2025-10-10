Hanno scelto lei Pamela Camassa in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia | come si fa vedere

Pamela Camassa è tornata a farsi vedere in pubblico dopo giorni di silenzio, a poco più di una settimana dall’annuncio della fine della sua lunga storia d’amore con Filippo Bisciglia. La showgirl toscana, 41 anni, aveva ufficializzato la separazione il 29 settembre scorso, chiudendo così un capitolo durato ben 17 anni accanto al conduttore romano. Un addio che ha colpito molti, vista la solidità e la discrezione che avevano sempre caratterizzato la loro relazione. La Camassa è riapparsa in grande stile, non in un evento mondano qualunque ma su una passerella romana, nei panni di modella d’eccezione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it