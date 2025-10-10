Hamnet | Il nuovo trailer del film di Chloé Zhao
Universal Pictures ha svelato il nuovo trailer di Hamnet – Nel nome del figlio, il nuovo intenso film diretto dall’acclamata regista Chloé Zhao. In arrivo nelle nostre sale dal mese di febbraio, il nuovo di Chloé Zhao sarà tra i protagonisti della prossima Festa del Cinema di Roma, dove verrà presentato in anteprima nazionale il 21 ottobre. Come noto, al centro di Hamnet ci sarà una delle storie più toccanti e intime mai raccontate sulla vita di William Shakespeare, che ha poi portato alla realizzazione del capolavoro letterario “ Amleto “. Guardate qui il trailer di Hamnet – Nel nome del figlio La trama ufficiale di Hamnet: Nel nome del figlio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
