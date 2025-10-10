Hamas smobiliti o si tornerà a combattere | Netanyahu già fa tremare la Pace a Gaza

Dopo la riunione fiume di giovedì, andata avanti fino a notte fonda, è arrivato l’agognato via libera del governo di Benjamin Netanyahu al piano per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, e all’entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza. Una decisione storica, osteggiata fino all’ultimo secondo dai ministri israeliani e leader dell’estrema destra Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, che ha permesso nella tarda mattinata di ieri il ritiro dell’esercito israeliano lungo la Linea Gialla – che separa la Striscia di Gaza da Israele – e dato il via al conto alla rovescia per il rilascio di tutti i prigionieri ancora in mano ad Hamas, che dovrà avvenire tassativamente entro 72 ore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Hamas smobiliti o si tornerà a combattere”: Netanyahu già fa tremare la Pace a Gaza

In questa notizia si parla di: hamas - smobiliti

