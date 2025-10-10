Hamas senza ostaggi ancora più debole ma le incognite restano Parla Amidror

Ilfoglio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono immagini rare quelle arrivate dalla sala negoziale di Sharm el Sheikh e pubblicate nella notte di giovedì dai media arabi, mostrando momenti chiave poco prima che il p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

hamas senza ostaggi160ancora pi249 debole ma le incognite restano parla amidror

© Ilfoglio.it - “Hamas senza ostaggi ancora più debole, ma le incognite restano”. Parla Amidror

In questa notizia si parla di: hamas - ostaggi

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Israele invade Gaza City: via all'assalto finale  con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»

2000 detenuti di Hamas per 20 ostaggi

GAZA SENZA TREGUA/ “Hamas si prepara alla guerriglia e svela i problemi del governo Netanyahu” - Tregua per Gaza lontana: senza un accordo Israele continuerà con la pulizia etnica e Hamas inizierà la guerriglia anche fuori dalla Striscia Il governo Netanyahu perde i pezzi, ma continua nella sua ... Si legge su ilsussidiario.net

Senza accordo il primo round di colloqui indiretti Israele-Hamas - Si conclude senza un accordo il primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hamas Senza Ostaggi160ancora Pi249