Hamas incognita disarmo

"Il piano Trump è come una legge, a cui però mancano i decreti attuativi. Adesso è stato messo a punto il primo. E di questo accordo importantissimo, dobbiamo essere assolutamente felici. È una finestra di opportunità. Un cessate il fuoco che da grande vuole diventare una pace. Ma, per riuscirci, deve affrontare mille insidie". Parole dell’ambasciatore Ettore Francesco Sequi. L’accordo raggiunto segna la fine della guerra o di una battaglia? "Se per guerra intendiamo il confronto che c’è dal ’48 in poi, questa è una fase, certo non è la fine della guerra. I venti punti del piano rappresentano un’architettura incrementale di uscita dal conflitto: si parte dal cessate il fuoco e dalla liberazione degli ostaggi per poi arrivare agli aspetti più critici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Hamas, incognita disarmo"

In questa notizia si parla di: hamas - incognita

“Hamas, incognita disarmo”. L’ambasciatore Sequi: serve fiducia. “L’altro nodo è il governo della Striscia”

Gaza,Trump presenta il piano per la pace:ok da Netanyahu. Incognita Hamas

Gaza,Trump presenta il piano per la pace: ok da Netanyahu. Incognita Hamas

Sui dettagli della trattativa si giocherà l’ultimo round di negoziati: l’incognita della smilitarizzazione di Hamas che ora chiede anche il rilascio dei terroristi del 7 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

New Podcast! "PRIME PAGINE | Si di Netanyahu al piano degli Usa per Gaza, incognita Hamas" on @Spreaker #accordo #attacchi #bambini #campo #centrodestra #daily #elezioni #gaza #hamas #incognita #israele #marche #netanyahu #pace #piano #pr - X Vai su X

"Hamas, incognita disarmo" - "Il piano Trump è come una legge, a cui però mancano i decreti attuativi. Secondo quotidiano.net

Disarmo ed esilio: i difficili passi di Hamas per il cessate il fuoco a Gaza. L'accordo è un trionfo di Trump, ma Smotrich e Ben-Gvir non ci stanno - Una fonte vicina ad Hamas ha dichiarato a Ynet che «l'organizzazione è pronta a mostrare grande flessibilità nei negoziati con Israele, in base al piano del ... Scrive gazzettadelsud.it