Roma, 10 ottobre 2025 - “Il piano Trump è come una legge, a cui però mancano i decreti attuativi. Adesso è stato messo a punto il primo. E di questo accordo importantissimo, dobbiamo essere assolutamente felici. È una finestra di opportunità. Un cessate il fuoco che da grande vuole diventare una pace. Ma, per riuscirci, deve affrontare mille insidie». Parole dell’ambasciatore Ettore Francesco Sequi. L’accordo raggiunto segna la fine della guerra o di una battaglia? “Se per guerra intendiamo il confronto che c’è dal ’48 in poi, questa è una fase, certo non è la fine della guerra. I venti punti del piano rappresentano un’architettura incrementale di uscita dal conflitto: si parte dal cessate il fuoco e dalla liberazione degli ostaggi per poi arrivare agli aspetti più critici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Hamas, incognita disarmo”. L’ambasciatore Sequi: serve fiducia. “L’altro nodo è il governo della Striscia”

